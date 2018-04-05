生物學家毛骨悚然... 雄虎鯨溺斃幼鯨逼母鯨交配

加拿大漁業和海洋研究所人員，目擊雄鯨把幼鯨壓在水中溺斃，事後分析這是在逼幼鯨的母親和牠交配。虎鯨示意圖。（美聯社）

2018-04-05 14:44

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大漁業和海洋研究所人員，在溫哥華沿岸觀察虎鯨生態時，赫然發現一隻雄鯨竟然把幼鯨壓在水中溺斃，專家感到驚駭莫名，經過分析後認為這是在逼幼鯨的母親和牠交配。

據《福斯新聞》報導，這是虎鯨首次被觀察到有「殺嬰行為」，研究員托爾斯（Jared Towers）表示，當時他們發現虎鯨群有一些騷動，靠近一點後驚覺幼鯨沒有浮上水面換氣，緊接著他們看到雄虎鯨用嘴將幼鯨不斷壓入水中，小虎鯨的媽媽則瘋狂地想救出自己的幼子，不斷衝撞雄鯨，血水與海水噴灑到了半空中。

這個場景證明了虎鯨也像靈長類動物、囓齒類動物和部分海豚一樣，都有殺嬰行為。托爾斯說，他認為雄鯨殺小鯨是為了和母鯨有性行為，當時虎鯨之間的紛爭經過20分鐘後平息下來，因為幼鯨已經死了，彼此間再有爭鬥也無意義。

目前尚不清楚雄鯨是否如願以償和母鯨交配，但托爾斯表示，研究團隊能夠很快判​​斷出是否有新誕生而且DNA和那隻雄鯨互相匹配的幼鯨。托爾斯和哈雷（Muriel Halle）、薩頓（Gary Sutton）3人合著的研究成果，發表在3月出版的Scientific Reports期刊上。