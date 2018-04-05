美夫婦人工受孕生女兒 36年後發現精子其實是醫生的...

美國一名女子將自己的DNA資料寄給基因檢測網站，結果卻被告知和她父親的DNA並不吻合，反而和當初幫忙父母進行人工受孕的醫師吻合。（法新社）

2018-04-05 15:04

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名36歲女子羅列特（Kelli Rowlette）去年7月將自己的DNA資料寄給基因檢測網站，結果卻被告知她和父親的DNA並不吻合，而且得知自己的DNA竟然和當初幫忙父母進行人工受孕的醫師莫提默（Gerald E. Mortimer）吻合，令羅列特十分痛苦，決定一狀告上法院。

綜合外媒報導，這起近期在美國愛達荷州提起的訴訟提到，羅列特的父母在1980年左右時因受孕困難，求助於婦產科醫師莫提默，經過檢查後莫提默發現羅列特父親精子稀少，建議他混用捐精者的精子藉此增加受孕機會，當時夫妻倆人同意此方法，但要求捐精對象必須是擁有大學學歷的藍眼、棕髮男子。

不久後，莫提默用85%羅列特父親精子以及15%捐精者的精子混用，替羅列特的母親進行人工受孕，而羅列特的母親也在1980年8月受孕，之後羅列特平安出生。不過羅列特在2017年7月時將自己的DNA資料寄給基因檢測網站，卻發現DNA和父親不吻合，而且還在報告上發現自己的DNA和醫師莫提默吻合，她將此事告訴母親時，母親十分沮喪，並拿出當時她的出生證明，上頭有著莫提默的簽名，這時候她才了解，原來當時混用的精子是來自於莫提默，而莫提默才是她的生父。

據悉，當初羅列特一家人搬離愛達荷州時，莫提默還因此感傷掉淚，但是當時羅列特一家人都不知道，莫提默其實可能是因為要向「女兒」告別而感傷。羅列特得知實情後憤而提告，強調自己和雙親都承受極大的痛苦，以醫療過失、詐欺及背信等罪名對莫提默提告。