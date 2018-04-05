中國人權日益低落 人權聯盟籲「國際應阻止中國鎮壓行動」

2018-04-05 14:27

〔記者彭琬馨／台北報導〕國際人權聯盟（fidh）與台灣人權促進會（TAHR）近期針對即將舉行的中國第三次普遍定期審查（UPR）發表共同審查聯合報告。報告除詳列29項中國在人權與言論自由領域日益低落的具體事證外，也對國際社會提出7項呼籲。國際人權聯盟副總裁Guissou Jahangiri指出，中國對維權人士的鎮壓，凸顯北京對反對聲浪零容忍的政策，呼籲國際社會應共同阻止北京政府，支持擴大公民社會中人民的權利空間。

這份聯合報告中提到，中國政府在2009年、2013年的普遍定期審查中，雖然曾接受部分建議內容，但在實際執行上卻多有落差，包含確保人權捍衛者能進行合法活動、廢止任意逮捕的系統、促進NGO工作者在維護人權安全領域的參與，抑或是確保被攻擊的人權捍衛者擁有合理的調查程序、依法知會並確保嫌疑犯擁有其權利與義務等，中國都沒有依法執行。

報告建議，國際社會應共同督促中國，盡快修正「中華人民共和國境外非政府組織境內活動管理法」及「網絡安全法」，以確保其法規符合國際標準；同時，被拘捕的人權工作者家屬與其政府單位應有被通知的權利，並確保他們的探視權；報告也呼籲中國應加強犯罪審查過程，以符合國際標準；此外，報告也要求中國應遵守聯合國特別人權機制的決議，包含「強迫失蹤工作小組」（WGEID）與「任意逮捕工作小組」 （WGAD），並配合工作小組探視被拘捕的人權工作者的要求。

台灣人權促進會秘書長邱伊翎表示，聯合國會員國應利用普遍定期審查要求中國官方釋放所有遭到任意剝奪自由的人權捍衛者、學者、部落客和作家，終止酷刑、虐待，以及停止侵犯其獲得公正審判的權利。