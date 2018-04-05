比東京、北京更讓人放鬆 英媒列舉「台灣10大」

英國《電訊報》記者黎克斯（Juliet Rix）日前接受觀光局與華航邀請到台灣一遊，並撰文介紹台灣，黎克斯也參與今年的台北燈節活動。（資料照）

2018-04-05 14:04

〔即時新聞／綜合報導〕台灣對不少歐美人士來說，仍是陌生的東方島國，英國《電訊報》（The Telegraph）記者黎克斯（Juliet Rix）日前接受觀光局與華航邀請，到台灣一遊，並撰文「台灣崛起：為何世界正在發現這個被忽視的亞洲角落」（The rise of Taiwan: Why the world is discovering this overlooked corner of Asia）。

黎克斯在《電訊報》撰文 ，他說英國很少有人了解台灣，只知道是中國東南沿海的島國，「既是中國，又不是中國」，他解釋，台灣自1996年以來，有自己的政府、民主制度、簽證規則、生活文化。

他在台北欣賞台北101的壯麗，也去西門町體驗年輕一代的創意，認為有那麼一刻，他覺得自己好像在東京，一下子又覺得像在北京，但台北比這兩處更讓人放鬆，人們友善但不冒犯、有禮但不拘謹。

黎克斯列了10點「你不知道的台灣」，像是「台灣有許多富豪」，2016年「富比世」（Forbes）有25人榜上有名，比西班牙還多，只比日本只少2人。「台灣人熱愛喝茶」，每年平均喝掉1.85公斤的茶，全球排名第17。「星巴克（Starbucks）在台發展蓬勃」，平均每百萬人有16.74家分店，全球排名第10。「台灣有死刑」，全世界只有4個工業化國家有死刑，分別是美國、日本、新加坡及台灣。

此外還有「台灣有免費公共WiFi無線上網」、「台灣有以馬桶為主題的餐廳」、「台灣有金碧輝煌的寺廟」、「台灣麥當勞的大麥克（Big Mac）非常便宜」、「台灣鐵路設施很極端，有1912年完工的阿里山森林鐵路，也有2007年通車的高鐵」、「台灣曾有全世界最高的建築物」。