比東京、北京更讓人放鬆 英媒列舉「台灣10大」

英國《電訊報》記者黎克斯(Juliet Rix)日前接受觀光局與華航邀請到台灣一遊,並撰文介紹台灣,黎克斯也參與今年的台北燈節活動。(資料照)

2018-04-05 14:04

〔即時新聞/綜合報導〕台灣對不少歐美人士來說,仍是陌生的東方島國,英國《電訊報》(The Telegraph)記者黎克斯(Juliet Rix)日前接受觀光局與華航邀請,到台灣一遊,並撰文「台灣崛起:為何世界正在發現這個被忽視的亞洲角落」(The rise of Taiwan: Why the world is discovering this overlooked corner of Asia)。

黎克斯在《電訊報》撰文 ,他說英國很少有人了解台灣,只知道是中國東南沿海的島國,「既是中國,又不是中國」,他解釋,台灣自1996年以來,有自己的政府、民主制度、簽證規則、生活文化。

他在台北欣賞台北101的壯麗,也去西門町體驗年輕一代的創意,認為有那麼一刻,他覺得自己好像在東京,一下子又覺得像在北京,但台北比這兩處更讓人放鬆,人們友善但不冒犯、有禮但不拘謹。

黎克斯列了10點「你不知道的台灣」,像是「台灣有許多富豪」,2016年「富比世」(Forbes)有25人榜上有名,比西班牙還多,只比日本只少2人。「台灣人熱愛喝茶」,每年平均喝掉1.85公斤的茶,全球排名第17。「星巴克(Starbucks)在台發展蓬勃」,平均每百萬人有16.74家分店,全球排名第10。「台灣有死刑」,全世界只有4個工業化國家有死刑,分別是美國、日本、新加坡及台灣。

此外還有「台灣有免費公共WiFi無線上網」、「台灣有以馬桶為主題的餐廳」、「台灣有金碧輝煌的寺廟」、「台灣麥當勞的大麥克(Big Mac)非常便宜」、「台灣鐵路設施很極端,有1912年完工的阿里山森林鐵路,也有2007年通車的高鐵」、「台灣曾有全世界最高的建築物」。