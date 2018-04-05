日本滑雪客失蹤3個月後遺體被尋獲 腳上還掛著滑雪板...

2018-04-05 13:43

〔即時新聞／綜合報導〕日本新潟縣南魚沼市一處滑雪場在昨日找到一具男性遺體，經過追查後發現，這具男性遺體就是1月時在該滑雪場附近失蹤的群馬縣的男性。

根據日本《NHK》報導，位於新潟縣南魚沼市的「六日町八海山滑雪場」昨日下午2點找到一名男性遺體，發現者是滑雪場的巡邏人員，遺體被發現時，其中一隻腳還和滑雪板固定著。

警方到場調查後發現，這名來自群馬縣太田市的43歲男性於1月在滑雪場失蹤，當時在停車場中還有發現男子的汽車，不過遺體昨日才被尋獲，當地警方指出，事件詳細發展過程仍在釐清中。