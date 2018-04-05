連頭姊妹分離手術高風險 母：犧牲1個很值得

菲律賓一對雙胞胎姊妹頭部相連，母親認為其從小生活十分不便，決定募款進行分離手術。（圖擷自《Newslions》）

2018-04-05 11:30

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓中部巴拉望島（Palawan）有一對頭部相連的6歲雙胞胎姊妹，兩人共享一對動脈，而其父母決定募款讓他們接受手術，並表示，即使要犧牲一個也值得。

綜合外媒報導，菲律賓一對姊妹奇亞拉（Chiara Nortega）和嘉莉娜（Charina Nortega）是頭部相連的雙胞胎，共用一條動脈，平時只能背對背走路，其中，奇亞拉因為唇裂症狀無法講話，平時都由姊妹代為發言，兩人平常生活都相當困難，無法擁有一般孩子的快樂童年。醫療報告指出，分離手術對兩人有極高風險，甚至其中一個孩子可能因此喪命。而其母親索妮亞（Sonia）表示，「我們仍要進行這個手術，如果她們其中一個可以得到治療，並過上正常的生活，我認為另一個姊妹的犧牲就值得了。」

報導指出，父親阿諾爾（Arnel Nortega）1天能賺到約台幣200元，而這項手術預計需要台幣約343萬元。阿諾爾表示，自己已經盡力工作，也希望能向各界募款，希望在世界某個角落，有人聽到我的請求。