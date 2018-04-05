中國政府出手救安邦 投入近3000億資金

安邦保險集團陷入危機，中國政府為了穩定安邦經營狀態，宣布注入將近610億人民幣的資金（約新台幣2826億元）。（法新社）

2018-04-05 11:01

〔即時新聞／綜合報導〕中國安邦保險集團陷入危機，前董事長吳小暉涉嫌詐欺和貪汙652.48億元人民幣（約新台幣3023億元）被捕受審，中國政府為了穩定安邦經營狀態，宣布注入將近610億人民幣的資金（約新台幣2826億元）。

據《CNN》報導，中國保險監督管理機構在聲明中表示，此次大規模救助旨在支持安邦的業務運營，並在安邦找到投資者募集資金之前保護客戶權益。

安邦原本只是中國一個省級汽車保險公司，近年來因為前董事長吳小暉在全球各地積極收購資產而引起關注，根據金融研究公司Dealogic的資料顯示，安邦從2014年以來已進行了約200億美元（約新台幣5840億元）的交易活動。

中國保險監管機構於今年2月宣布接管安邦，也會起訴吳小暉，到了3月時上海法院針對吳小暉案展開公審。檢方指控他將安邦的高額資金，轉移到自己實質控制的公司名下。

上海投資公司Kaiyuan Capital總經理西爾弗斯（Brock Silvers）分析，中國政府採取了救市措施，因為它擔心安邦如果倒閉那麼客戶就會失去投資的資金，可能進而引發社會動盪，而這是中國極力避免發生的事情。