二戰「武運長久」日本旗 遠渡重洋從美國返回遺族手中

57歲的齊藤豐（中）在4月3日時收到了他「叔公」齊藤重忠當時在菲律賓戰死時所遺留的「日章旗」。（圖擷取自每日新聞）

2018-04-05 10:57

〔即時新聞／綜合報導〕第二次世界大戰結束至今已有73年之久，當時許多在海外戰死的日本士兵遺物可能被盟軍士兵拿走變成「參戰紀念品」，不過近期在協助歸還日軍遺物的美國組織「OBON Society」幫助下，有越來越多的遺物得以重回士兵遺族的手中。

綜合日媒報導，57歲的齊藤豐在4月3日時，在琦玉縣熊谷市役所收到了他「叔公」齊藤重忠當時在菲律賓戰死時所遺留的「日章旗」，這面旗幟寬90公分，長70公分，上頭寫著齊藤重忠兄弟3人以及學校同學的名字，上頭寫著「祈武運長久 齊藤重忠君」。當時齊藤重忠在1944年3月抵達前線後，身上便攜帶這面旗幟，不過他在1945年7月17日在菲律賓呂宋島戰死，身上的「日章旗」則是被美軍士兵帶走。

後來這面日章旗被帶到美國奧克拉荷馬州，由該名美軍士兵的後代所保管，不過在他們得知日章旗背後所代表的意義時，希望能將旗幟歸還給家屬，便連絡上了協助歸還日軍遺物的美國組織「OBON Society」，並和「日本遺族會」以及「琦玉縣遺族協會」連繫，而這面日章旗終於在闊別73年後於4月3日回到家屬手中。

齊藤豐在收到「叔公」的日章旗後提到，當初叔公帶著這面包含著親友祈福的旗幟出征，卻在25歲時戰死，旗幟在海外飄泊73年之後重回故土，他也想和叔公說，假如叔公還在世，看到電視和電影描寫當年戰爭情景，肯定會有很深的感慨。而旗幟重回故土，齊藤豐認為，叔公可以就此安心長眠了，日後會到他的墓碑前向他訴說此事。