中國關稅報復不構成威脅？ 美商務部長：僅佔GDP0.3％

美國商務部長羅斯（中）表示，中國反制措施不會對美國構成威脅，「新關稅僅佔我們GDP的0.3%。」（路透）

2018-04-05 10:16

〔即時新聞／綜合報導〕為反制美國針對中國貨品加徵關稅措施，中國國務院昨宣布報復清單，包括大豆、汽車和化學工業品在內共14類、106項商品加徵25%關稅，美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）對此輕描淡寫表示，中國反制措施不會對美國構成威脅，「中國的新關稅僅佔我們GDP（國內生產總值）的0.3%。」

美國商務部長羅斯接受《CNBC》專訪時指出：「中國的新關稅僅佔我們GDP的0.3%，根本還算不上危及生死的行動。」他認為這跟他們基於知識產權而加徵關稅差不多；羅斯同意川普在推特上的言論，川普在推特上說過：「所謂的貿易戰早在很多年前已經被一幫自稱代表美國的『蠢貨』和『無能者』輸掉了。」羅斯認為：「前朝多位總統讓我們深陷貿易赤字，川普總統就是要讓我們擺脫這泥沼。」

羅斯表示，他本來就不覺得中國面對美國的關稅會「無所作為」，中國的反制措施並不意外，認為華爾街反應這麼大反而讓他驚訝；羅斯強調，川普在交易界打滾了一輩子，中國的關稅報復不是他所遭遇到的第一個對手，「這又不是第三次世界大戰。」