極端脫歐？ 大英國協運動會手冊印錯 英首都跑到非洲甘比亞

2018-04-05 10:52

〔即時新聞／綜合報導〕大英國協運動會於4月4日在澳洲黃金海岸（Gold Coast）舉行，但運動會的官方手冊卻被發現，英國的首都被誤植為西非國家甘比亞（Gambia）的首都「班竹」（Banjul）。

綜合外電報導，大英國協運動會的官方手冊供130頁，介紹71個參賽國，要價5.47英鎊（約新台幣224元），該手冊卻被發現將英國的首都倫敦，誤植為西非國家甘比亞的首都「班竹」。

大英國協運動會主辦公司「Goldoc」發言人已為手冊的錯誤內容道歉，並指出由於甘比亞在運動會前重新加入大英國協，使手冊需要趕在付印前更改內容，導致出錯。執行長彼得斯（Mark Peters）表示，該機構大約在運動會10天前發現錯誤，並幽默說「恭喜...現在英國成為非洲的一部分」。

彼得斯說，官方將會重印500本手冊，讓英格蘭國家隊有正確的參考資訊，並確保大英國協運動會有正確的官方手冊存檔。

法新社也拿此錯誤開玩笑，以「極端脫歐：英格蘭在大英國協運動會手冊中加入非洲」（Extreme Brexit: England joins Africa in Commonwealth Games guide）為標題，報導此事件。