驚悚... 加州女疑有意駕車墜崖 全家人5死3失蹤

美國一名女子在加州開車時疑似有意墜崖，全家人5死3失蹤。（美聯社）

2018-04-05 09:55

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州發生離奇交通事故，女子珍妮佛（Jennifer Hart）開著休旅車，載著伴侶莎拉（Sarah Hart）與6名領養的子女，從公路旁的懸崖墜落到岩石海岸線釀成5死3失蹤，警方著手調查後赫然發現，珍妮佛可能是有意開車墜崖。

據《CNN》報導，車輛殘骸於3月26日被發現，珍妮佛與莎拉命喪車內，都有繫上安全帶，但其他3名小孩的遺體則沒有繫安全帶，他們分別是19歲的馬基斯（Markis）、14歲的耶利米（Jeremiah）和阿比蓋爾（Abigail）。

另外還有3名小孩失蹤，也就是15歲的德文特（Devonte）、16歲的漢娜（Hannah）與12歲的塞拉利亞（Sierra）。當局出動80餘名人員在附近搜索，潛水員更在海岸線周遭水域搜救，但目前都沒有尋獲的消息。

警方透露，有幾條線索讓他們認為這起事故可能是故意的。首先，事故現場沒有任何煞車痕跡而且也沒有任何目擊者，再者休旅車的安全氣囊資料表明，車輛曾停在懸崖旁而且車頭懸空，像是在俯瞰下面，緊接著休旅車就加速墜崖。

珍妮佛和莎拉過去住在明尼蘇達州時，莎拉因為毆打幼童而被判社區服務和緩刑1年，之後兩人搬到華盛頓州林地市，鄰居迪卡爾布（Bruce DeKalb）表示，德文特和1名姊妹曾反映自己遭受虐待，還有1名女孩在凌晨1時許跑來找他，泣訴自己遭到虐待，希望鄰居可以保護她。迪卡爾布當時讓女孩先回家，隔天去珍妮佛家中確認有無異樣，發現一切正常就沒有再追究。

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