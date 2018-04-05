貿易戰打邊談 中大使崔天凱會晤蘇利文

2018-04-05 07:02

【駐美特派員曹郁芬／華府四日報導】美中貿易戰邊打邊談。中國駐美大使崔天凱今天（4日）下午與代理國務卿蘇利文會談。國務院發言人諾爾特在傍晚發佈的聲明中表示，兩人除了再次確認美中對朝鮮半島無核化的承諾，蘇利文也重申有必要恢復雙方公平且平衡的經濟連結，他們同意尋求一個建設性，以成果導向的關係的重要性，會繼續就彼此關切事項保持密切溝通。

美中貿易戰不斷升溫。美國貿易代表署3日宣佈對中國1300項產品課徵25％關稅後，中國除了2日公佈128項美國產品的加稅清單，接著四日又對美國大豆和飛機等106項商品徵收25％關稅。

美國貿易代表署今天（4日）下午發佈新聞稿批評中國在世界貿易組織的防衛機制協定下要求就美國課徵進口鋼鋁關稅進行諮商是「毫無依據的」，因為美國貿易法案232條款處理的是進口鋼鋁造成的國家安全威脅，與防衛機制無關。因此，在世貿規範下，中國本週決定對美國30億出口商品提高關稅是沒有依據的。貿易代表署指的是中方2日公佈的128項產品清單。

美國商務部長羅斯與白宮國家經濟委員會主任庫德洛今天都表示，美中貿易爭端最可能的解決方式是透過談判。白宮發言人桑德斯在例行記者會上說，美中新的關稅還有幾個月才會生效，他們還在審議的程序中，「我們希望中國會做對的事情。」

她表示，是中國造成這個問題，不是川普總統，但終於有一位美國總統願意站出來說：「真是夠了」。桑德斯說：「我們將要求中國停止不公平的貿易慣例」，並在未來幾個月走完程序。

至於股市因此劇烈振盪，桑德斯回答，川普並不擔心，他更擔心的是美國幾十年來被人佔便宜，他絕不容許再繼續下去。她說，大家可能會有短痛，但絕對會有長期的成功，確保美國有一個強健而穩定的經濟。