孫鵬狄鶯發聲明 籲媒體尊重隱私

藝人狄鶯、孫鵬的兒子孫安佐，在美國涉嫌恐怖威脅遭警方逮捕。（圖擷取自臉書）

2018-04-05 06:15

〔即時新聞／綜合報導〕藝人狄鶯、孫鵬的兒子孫安佐，在美國涉嫌恐怖威脅遭警方逮捕，他們今天透過律師凱勒（Robert Keller）發表聲明，表示正在了解美國司法體系及案情，希望外界尊重他們的隱私。

《中央社》報導，從事件發生後一直神隱的狄鶯與孫鵬今天透過律師凱勒（Robert Keller）發表聲明說，感謝台灣媒體對此事的關注，他們正在了解美國刑事司法體系，希望外界尊重他們的隱私。

狄鶯、孫鵬的聲明指出，他們最為關心的是保障兒子的權益。案件目前正在徹底調查，確保所有事實完整呈現，而非臆測或含沙射影。各項訊息將由委任律師對外說明。

狄鶯、孫鵬預計明天中午前後，會再度前往監獄探視孫安佐，先前兩人曾在2日前往被關押在賓州德拉瓦郡監獄（Delaware County Prison）的孫安佐。

專精青少年犯罪的凱勒曾任檢察官，洞悉年輕人的犯罪心理動機，傳聞律師費高達千萬台幣。他和狄鶯夫婦碰面前，已早一步先和孫安佐見面。

Home媽轉為證人

美國警方在3日搜出在孫安佐的寄宿家庭新搜出1600多發子彈及一把9厘米手槍，先前寄宿家庭女主人「Home媽」、律師希伯特（Valerie Hibbert）還幫忙藏匿這些槍和大量子彈。《中視新聞》報導，孫安佐的Home媽轉為證人，將針對案件提供證詞。