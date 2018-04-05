整頓環境汙染 菲觀光勝地長灘島封島半年

2018-04-05 04:36

〔中央社〕菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的發言人表示，杜特蒂總統今天批准長灘島（Boracay）封島計畫，自4月26日起關閉長灘島，為期6個月，以整頓當地的環境汙染。

杜特蒂曾於2月在一場公開演說中形容長灘島為「化糞池」。

2017年長灘島遊客破200萬人次，其中5成以上是外籍遊客，全年觀光收益估計達560億披索（約新台幣347億元），台灣遊客達4萬802人次，在外籍觀光客中排名第3，次於中國大陸37萬多人與南韓35萬多人次。