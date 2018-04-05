一樣有產假！芬蘭跨性別男子與丈夫成功「做人」

2018-04-05 00:22

〔即時新聞／綜合報導〕芬蘭首都赫爾辛基1名30餘歲的跨性別男子與丈夫生下小孩，在其國內引發話題，該名男子原性別為女性，接受多年的男性賀爾蒙治療後，在2015年合法將性別轉變登記為男性，如今成為全國第1個懷孕生子的男人，並直呼「我是個自由的男人」。

根據《法新社》報導，該名男子生下的嬰兒體重體長53公分、體重將近4000公克，在出生2週後的本月4日，為保護家人隱私而不願具名的跨性別男子才對當地媒體發布消息，過去他雖接受男性賀爾蒙治療，但卻取消變性手術，試圖與丈夫生下小孩。

但芬蘭法律規定，女性必須要證明自己無法生育，才能將其法律性別從女性改為男性，實務中，芬蘭醫療機構會依據女性接受男性賀爾蒙療程的持續時間，來判定是否達到無法生育的程度，但如果這項療法被擱置，有機會仍可正常懷孕。

生下小孩的男子對此表示：「我會希望社會來決定我的人生或決定我的身體用途嗎？沒有任何事可以阻止我，我是個自由的男人！」他透露，懷孕過程相當艱辛，但孩子狀況相當良好，希望孩子能夠稱呼他「爸爸」而非「媽媽」，他與丈夫打算以不分性別的撫養方式教育孩子，同時也對孩子的性別保密到家。

芬蘭在北歐國家中，是唯一規範公民欲改變性別須符合無法生育的條件，這也在近幾年引發人權團體的嚴厲批評，但當局仍舊同意給予這名跨性別男子「產假」，也讓他的伴侶擁有「陪產假」。