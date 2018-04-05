陳香梅辭世 紐時憶名媛外交事蹟

美國飛虎隊將軍陳納德遺孀陳香梅（左）日前逝世，享壽94歲。（資料照）

2018-04-05 00:24

〔中央社〕美國飛虎隊將軍陳納德遺孀陳香梅日前逝世，享壽94歲。紐約時報指她曾是華府能見度最高的平民之一，有著鮮明反共色彩，並在丈夫死後踏入外交圈，扮演密使穿梭亞洲多國。

陳香梅3月30日在華府寓所逝世，女兒陳美麗表示，陳香梅死因是去年12月中風引起的併發症。

陳香梅一生豐富多彩，紐時報導，她曾任飛虎航空（Flying Tiger Line）副總裁，寫過小說、詩和非虛構類著作，擔任美國之音（VOA）播報員，並縱橫華府社交圈，在水門大廈寓所款待官員、國會議員、外交官、國際政要和記者。

但史學家指出，陳香梅也有鮮為人知的一面。她曾是中國國民黨向美國共和黨提供資金的管道，並在美國官員和故總統蔣中正、前南越總統阮文紹等亞洲領袖間扮演密使角色。

報導提及，美國聯邦調查局（FBI）在越戰期間監聽到陳香梅敦促南越官員抵制巴黎和談，以利尼克森（Richard Nixon）在1968年總統大選中獲勝。當年11月2日，阮文紹宣布南越不會參加巴黎和談，3天後，尼克森勝選。

時任美國總統詹森（Lyndon B. Johnson）得知陳香梅干預後震怒，考慮以非法干涉外交事務罪起訴，但陳香梅從未被起訴。

事後，尼克森解除監聽陳香梅，並將獲利豐碩的一條太平洋貨運航線授予陳香梅經營的飛虎航空。不過，陳香梅即使為尼克森競選團隊提供重要亞洲人脈，並捐款24萬美元，最終卻未如願在尼克森政府中得到重要職位。

紐時文章回顧陳香梅生平，提及她精通中國方言和英語，二次世界大戰期間成為中央通訊社記者，在昆明遇見陳納德（Claire Lee Chennault）。相差30多歲的兩人1947年在上海結婚，育有2女。

陳納德1958年死於肺癌，享壽67歲。陳香梅之後移居華府，加入共和黨，成為華府社交圈風雲人物。

報導提到，陳香梅當時每週在彷彿007電影佈景的水門大廈頂樓公寓中款待80到100人，菜色包括為時任國務卿季辛吉（Henry Kissinger）準備的「談判代表湯」。在社交活動上，身高不到152公分的陳香梅身著旗袍與高跟緞帶鞋，卓然出眾。

紐時指出，陳香梅1981年造訪北京與台北，會晤時任中國領導人鄧小平與故總統蔣經國，此時的她已漸漸褪去反共色彩。陳香梅當時承認反共態度已軟化，表示人們必須「夠謙虛才能學習，有時必須有足夠勇氣改變自身立場」。