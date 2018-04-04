婦女想降低腦中風機率？ 澳洲研究：吃「這類」蔬菜

2018-04-04 23:53

〔即時新聞／綜合報導〕1項澳洲研究發表於美國心臟協會（American Heart Association）的學術期刊上，內容提到，婦女長期食用青花菜、花椰菜和抱子甘藍等十字花科蔬菜，能讓頸動脈管壁變薄，降低腦中風風險。

綜合外媒報導，澳洲西澳大學（University of Western Australia）研究人員針對954名70歲以上女性進行問卷調查，再利用超音波測量頸動脈厚度，發現每天吃3份或3份以上蔬菜的女性，頸動脈比不吃的女性要薄了0.05毫米，而食用十字花科蔬菜特別有效。

研究顯示，雖然食用十字花科蔬菜，讓上述2者頸動脈厚度僅有些微差距，但每減少0.1毫米的厚度，就能降低20％腦中風機率，原因在於，管壁厚達一定的程度，會限制血液流向大腦，為腦中風創造機會，而頸動脈若因脂肪沉積變厚，表示其他地方的血管也可能面臨相同的問題，進而產生動脈粥樣硬化風險，或引發心血管疾病。

研究作者勞倫（Lauren Blekkenhorst）博士認為，這項研究顯示十字花科蔬菜能保護頸動脈並使其變薄，因此鼓勵大眾多加食用十字花科蔬菜，例如青花菜、花椰菜和抱子甘藍、蘿蔔、大白菜、小白菜、油菜等，這項研究雖然是找女性作為實驗受試者，但在男性身上可能也得以達到相同的預防作用。