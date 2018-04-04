強國穩贏貿易戰？ 外媒：長期下來中國傷更大

2018-04-04 23:38

〔即時新聞／綜合報導〕中美貿易戰持續延燒，中國今（4）天下午下重手，對大豆、汽車和化學工業品總計14類、106項商品徵收關稅，反制美國。然而，美國的關稅政策，能否真的傷到中國？外媒表示，若這些關稅成真，長期下來，將對中國會造成更大的破壞性。

《華爾街日報》認為，中美貿易戰不一定會全面開打，但可能性逐漸上升。對於美國總統川普公布的500億美元進口產品加稅清單，中國並不需要太擔心。多數經濟學者表示，這項清單只會讓中國2018年的經濟成長率下滑約0.1％。但報導也指出，倘若美中雙方的談判破局、關稅成真，長期下來，將對中國產生更大的衝擊。

報導分析，在中國的外國企業是目前當地最具生產力的公司，它們同時也是技術進入中國的重要管道。若這些外企認為，從中國出口產品到美國變得更加困難，它們將會撤出投資。此時，國營企業背負龐大債務的中國，將面臨無法獲得技術與知識的困境。

鑑於中國目前依賴貿易的比重下滑，短期內或許能夠安然度過。但以長遠的角度來看，吸引外資投資才是驅動就業的關鍵。更重要的是，這些企業不像中國國內企業背了相當高的債務危機。

從2007年末到2016年間，來自海外與大中華地區的投資僅用了5.5％的資金，就讓城市的就業率上升10％。在海外投資集中的工業部門方面，這類公司更有高達將近9％的產資報酬率，比所有企業的7％及國營企業的4％都高。

中國若想擺脫債務糾纏，在於上述統計數的表現上，只能上升、不能下降。如果貿易真的大幅下滑，將迫使北京祭出新一輪的債務刺激措施。所以，儘管美國對中國的影響力大不如前，仍有足夠的理由迫使中國讓步，雙方目前也沒有訂出關稅生效的明確時間，因此，接下來就是認真地與美國討價還價。

但報導也在最後指出，美國若想短時間減少多達1000億的貿易赤字，就須發動真實、且具毀滅性的貿易戰，否則不可能實現。