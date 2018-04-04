自動化機械來搶飯碗了！OECD：恐將有6600萬人受影響

2018-04-04 23:18

〔即時新聞／綜合報導〕經濟合作發展組織（OECD）最新發表的報告指出，32個成員國中，近幾年內將有高達6600萬人就面臨被自動化機械取代的危機，儘管這次研究的數據與2013年牛津大學提出的數據相比，已經不那麼嚇人，仍然很驚人。

綜合媒體報導，OECD的報告指出，在已開發國家中有14%的就業機會目前已被高度自動化，另外有32%則是未來有可能會被自動化，而在每個國家，國內未來可能會被自動化的就業機會，占比也不盡相同，斯洛伐克有高達33%的工作在未來有可能會被自動化，挪威只有6%，普遍來說，英國與北歐國家受自動化浪潮的影響顯然較東歐地區、南歐地區、德國、智利、日本等國小了許多。

在2013年，英國牛津大學也曾做出1份研究指出，在10到20年內美國有高達47%的就業機會未來將面臨被自動化機械取代風險。儘管這次OECD的報告顯然樂觀許多，但仍然指出美國有高達1300萬個就業機會將逐漸被機械取代。

容易被自動化機械取代的行業有郵政、快遞服務、製造業、運輸業等等。OECD也表示，面臨被自動化機械取代危機，最高風險的族群就是從事低技術要求工作的人，與尚未踏入社會的年輕人，但這些從事低技術工作的人們，在過去12個月的統計中，進行在職訓練、進修、培訓的比率較其他人少3倍。因此OECD強調，為了不要讓自動化為社會帶來過大的衝擊，應建立能幫助高風險族群的學習政策，替低技術就業者進行培訓，幫助年輕人在就學期間獲得適當的工作經驗。