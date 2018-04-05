維權律師被捕消失千日 妻子發起「千里尋夫」行動

在「709全國大抓捕」中被捕的中國知名維權律師王全璋，至今已與家屬失聯999天，他的妻子李文足展開「千里尋夫」行動。（路透）

2018-04-05 00:07

〔即時新聞／綜合報導〕在2015年「709全國大抓捕」中被捕的中國知名維權律師王全璋，至今已與家屬失聯999天，他的妻子李文足4日與其他709家屬到最高人民法院進行第28次控告，要求法院「有罪審判，無罪放人」。她們同時展開「李文足千里尋夫」行動，將從北京啟程徒步前往天津「千里尋夫」。

2015年5月，有中國維權人士徐純合在火車站遭民警攔截，混亂中不僅被警方擊斃，事後警方還拘留20多名到場聲援的民眾及律師，引發660名中國律師集體連署抗議，中共當局在同年7月9日對維權律師發動大抓捕，王全璋也被中國官方依「顛覆國家政權罪」嫌逮捕，關押在天津市第二看守所，家屬至今都一直未能見到王全璋，還被當局打壓與監控，年幼的兒子也無法正常上學。

王全璋被帶走後至今仍杳無音訊，4月5日就要滿一千天，李文足與其他709家屬4日上午到中國最高人民法院門口提出，過去兩年多來，已就事件進行過所有法律程序，但案件遲遲未開庭，王全璋被帶走後，當局也未曾給家屬任何方式聯繫王全璋，也未給予律師會面的機會；李文足十分擔心丈夫的健康和生命安全，因此到最高人民法院提出第28次控告，希望當局「有罪審判，無罪放人」，並指出，中國一直宣稱「依法治國」，希望中國政府說明家屬不准律師會見的原因，以及解釋帶走一個人近千日的原因。

李文足與部分709家屬也展開「李文足千里尋夫」行動，她們將從北京徒步到天津「千里尋夫」，希望家庭團聚、骨肉不再分離，也為了公平和正義，希望大家為她們加油！