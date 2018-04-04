佛州高中防槍擊限揹透明書包 學生轟侵犯隱私

今年2月在美國佛羅里達州道格拉斯中學發生的校園槍擊案，造成17人死亡，該校也為此推行因應的保安措施，其中1項竟是要求所有學生使用透明書包，引起學生強烈反彈。（美聯社）

2018-04-04 22:00

〔即時新聞／綜合報導〕今年2月在美國佛羅里達州道格拉斯中學發生的校園槍擊案，造成17人死亡，該校也為此推行因應的保安措施，其中1項竟是要求所有學生使用透明書包，引起學生強烈反彈。

綜合媒體報導，從美國復活節連假結束後，道格拉斯中學開始實施新的保安措施，加裝金屬探測器、僅能使用1個校門口出入、學生必須攜帶學生證、加強警衛巡邏等。更規定道格拉斯中學的學生只能使用學校發派的透明書包，不得使用自己原本的書包，至於樂器或運動用品等，雖然允許使用非透明的袋子，但必須接受搜查。

此項透明書包的措施引起了學生不滿，學生們認為強迫每個人使用透明書包，會侵犯學生的隱私權，學生所服的藥品、女性用品，或是個人衛生用品，裝在透明書包內毫無隱私可言，像是在坐牢一樣。更有學生在推特上發起了「#clearbackpacks」的標籤，向校方表達抗議。

該校學生報《鷹眼》的編輯諾維爾（Carly Novell）就在推特（Twitter）上反諷「你要不要我在走進學校時脫鞋？」，支持槍枝管制的哈格（Lauren Hogg）也說，他欣賞當局的努力，但校方應該要多聚焦在實際面上，而不是將學校變成監獄。

對此，校方回應透明書包只是暫時措施，將會納入學生的意見，在未來幾週調整保安措施。