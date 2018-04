馬丁路德金恩逝世50週年 美各地辦紀念遊行籲平權

2018-04-04 22:43

〔即時新聞/綜合報導〕五十年前的今天是美國黑人民權運動領袖馬丁路德金恩(Martin Luther King Jr.)遭人暗殺身亡的日子。1968年4月4日,金恩博士出席聲援黑人罷工活動,返回旅館休息時在二樓陽台遭到槍擊身亡,終年39歲。

1963年8月,金恩博士發表著名演講《我有一個夢》(I Have a Dream),為黑人爭取平權、反對種族歧視;1968年4月,金恩來到田納西州的曼菲斯(Memphis),為聲援非裔環衛工人罷工而發表演說《我已抵達山頂》(I’ve Been to the Mountaintop),當晚入住汽車旅館時遭人暗殺,送醫不治。

據《美聯社》報導,為紀念金恩博士的逝世周年,金恩的家人和其崇仰者於今(4)日舉辦遊行、演講和沉思活動。紀念活動從金恩的家鄉亞特蘭大(Atlanta)延伸到他遇刺的地點曼菲斯,率先開始的活動是由金恩當年聲援的環衛工會所領導的遊行,同時還有一場活動是由金恩的女兒伯尼斯(Bernice King)以父親之名主持的頒獎儀式。

民權鬥士金恩博士過世之後,射殺黑人的事件仍持續發生,黑人在住房、教育、財富等問題也未見良好改善,這次50周年紀念更恰逢美國「白人至上主義」復興。國家勞工領導人李桑德斯(Lee Saunders)強調,這次紀念活動目的不僅是回顧過去,更要為金恩博士未完的工作持續奮鬥,「不僅要尊重我們的歷史,還要抓住我們的未來」。美國前總統歐巴馬也在一段影片中說,「只要我們持續嘗試,金恩博士的靈魂就會繼續歡舞」。

1968年金恩博士遇刺後,「窮人運動」就被其他民權領導人接續執行。從今年5月14日開始,美國神職人員、工會成員和其他活動家將橫跨30個州,參與針對國會和州議會所舉行的活動,6月23日華盛頓也將舉辦一場大型集會,持續為實現平權而努力。