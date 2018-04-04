馬丁路德金恩逝世50週年 美各地辦紀念遊行籲平權

2018-04-04 22:43

〔即時新聞／綜合報導〕五十年前的今天是美國黑人民權運動領袖馬丁路德金恩（Martin Luther King Jr.）遭人暗殺身亡的日子。1968年4月4日，金恩博士出席聲援黑人罷工活動，返回旅館休息時在二樓陽台遭到槍擊身亡，終年39歲。

1963年8月，金恩博士發表著名演講《我有一個夢》（I Have a Dream），為黑人爭取平權、反對種族歧視；1968年4月，金恩來到田納西州的曼菲斯（Memphis），為聲援非裔環衛工人罷工而發表演說《我已抵達山頂》（I’ve Been to the Mountaintop），當晚入住汽車旅館時遭人暗殺，送醫不治。

據《美聯社》報導，為紀念金恩博士的逝世周年，金恩的家人和其崇仰者於今（4）日舉辦遊行、演講和沉思活動。紀念活動從金恩的家鄉亞特蘭大（Atlanta）延伸到他遇刺的地點曼菲斯，率先開始的活動是由金恩當年聲援的環衛工會所領導的遊行，同時還有一場活動是由金恩的女兒伯尼斯（Bernice King）以父親之名主持的頒獎儀式。

民權鬥士金恩博士過世之後，射殺黑人的事件仍持續發生，黑人在住房、教育、財富等問題也未見良好改善，這次50周年紀念更恰逢美國「白人至上主義」復興。國家勞工領導人李桑德斯（Lee Saunders）強調，這次紀念活動目的不僅是回顧過去，更要為金恩博士未完的工作持續奮鬥，「不僅要尊重我們的歷史，還要抓住我們的未來」。美國前總統歐巴馬也在一段影片中說，「只要我們持續嘗試，金恩博士的靈魂就會繼續歡舞」。

1968年金恩博士遇刺後，「窮人運動」就被其他民權領導人接續執行。從今年5月14日開始，美國神職人員、工會成員和其他活動家將橫跨30個州，參與針對國會和州議會所舉行的活動，6月23日華盛頓也將舉辦一場大型集會，持續為實現平權而努力。