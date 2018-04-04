怒！澳洲單親爸幫女兒買奶粉 竟遇中國代購客掃光光

2018-04-04 21:26

〔即時新聞／綜合報導〕一名澳洲單親爸爸本月2日到墨爾本北部郊區的賣場，想為年幼的女兒添購奶粉，卻在現場看見大批中國代購客如蝗蟲過境般，將貨架上的奶粉一掃而空，這名父親將事件PO網後，引發澳洲人怒火。

根據《每日郵報》報導，單親澳洲父親在臉書上貼出賣場空貨架照片，憤怒地表示竟然連1罐奶粉都不剩！報導指出，澳洲當地的嬰兒配方奶粉向來是熱門代購產品，許多中國賣家會在網路上高價轉手，使得當地人的孩子成為錯過營養補給的受害者。

這名父親對媒體提到，在他居住地的許多商場，若沒有盡早在補貨後趕到現場，就沒有辦法買到奶粉，「我知道中國的嬰兒也需要配方奶，但我認為大多數人搶購奶粉純粹是想要從中獲利」，為了養活自己的女兒，他表示會繼續與代購客長期抗戰！

許多人建議這名父親由網路訂購奶粉，但他認為，這無疑是購買奶粉的其中一個途徑，但必須長時間等待奶粉送達，有網友則認為，經銷商應盡可能滿足消費者需求，供應足量商品，還有網友指出，大宗購物者應加收100美元（約台幣2900元）的手續費。

賣場發言人對此則談到，賣場正努力解決這項問題，為了讓顧客都能買到配方奶粉，因此目前祭出最高購買數量限制，每人限帶2罐奶粉，另方面，也正在與供應商討論解決方案，以確保每位消費者都能買到奶粉。

  • 澳洲單親父親想為自己年幼的女兒添購奶粉，卻在現場看見大批中國代購客將貨架上的奶粉如蝗蟲過境般一掃而空。（圖擷取自今日悉尼）

    澳洲單親父親想為自己年幼的女兒添購奶粉，卻在現場看見大批中國代購客將貨架上的奶粉如蝗蟲過境般一掃而空。（圖擷取自今日悉尼）

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