怒！澳洲單親爸幫女兒買奶粉 竟遇中國代購客掃光光

2018-04-04 21:26

〔即時新聞／綜合報導〕一名澳洲單親爸爸本月2日到墨爾本北部郊區的賣場，想為年幼的女兒添購奶粉，卻在現場看見大批中國代購客如蝗蟲過境般，將貨架上的奶粉一掃而空，這名父親將事件PO網後，引發澳洲人怒火。

根據《每日郵報》報導，單親澳洲父親在臉書上貼出賣場空貨架照片，憤怒地表示竟然連1罐奶粉都不剩！報導指出，澳洲當地的嬰兒配方奶粉向來是熱門代購產品，許多中國賣家會在網路上高價轉手，使得當地人的孩子成為錯過營養補給的受害者。

這名父親對媒體提到，在他居住地的許多商場，若沒有盡早在補貨後趕到現場，就沒有辦法買到奶粉，「我知道中國的嬰兒也需要配方奶，但我認為大多數人搶購奶粉純粹是想要從中獲利」，為了養活自己的女兒，他表示會繼續與代購客長期抗戰！

許多人建議這名父親由網路訂購奶粉，但他認為，這無疑是購買奶粉的其中一個途徑，但必須長時間等待奶粉送達，有網友則認為，經銷商應盡可能滿足消費者需求，供應足量商品，還有網友指出，大宗購物者應加收100美元（約台幣2900元）的手續費。

賣場發言人對此則談到，賣場正努力解決這項問題，為了讓顧客都能買到配方奶粉，因此目前祭出最高購買數量限制，每人限帶2罐奶粉，另方面，也正在與供應商討論解決方案，以確保每位消費者都能買到奶粉。