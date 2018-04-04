虎口餘生！印度女搶救山羊持棍勇戰猛虎

2018-04-04 19:28

〔即時新聞／綜合報導〕印度一名23歲女性梅斯拉姆（Rupali Meshram），為了保護她的山羊，手持棍棒猛打老虎，弄得整張臉血跡斑斑，最後在她媽媽的救援下才逃過一劫，幸運的是母女二人僅受輕傷，而山羊則未倖存。

據《BBC》報導，梅斯拉姆一日晚間聽到她的山羊發出淒厲的慘叫聲，立刻趕到現場，發現有隻老虎，她撿起一根棍棒猛打老虎，而老虎也開始攻擊她，直到她的媽媽趕緊將她拉進屋內才救了她一命，過程中媽媽也被老虎襲擊，導致眼睛周圍掛彩。

隨後她們通報了林警，但在林警趕到的30分鐘前老虎已經離開了現場。梅斯拉姆在屋內和她媽媽拍了一張自拍照，只見照片中她滿臉是血，相當駭人。幸運的是母女二人傷勢並不嚴重，梅斯拉姆受傷的部位雖遍及頭部、腰部、腿部和雙手，但是都僅為表面輕傷，現在已經出院等待復原，至於那隻山羊則沒逃過一劫。

梅斯拉姆的主治醫師形容她英勇打虎的行為是「勇敢的表率」，同時也說她沒被老虎所咬非常幸運。她的母親吉賈巴伊（Jijabhai）則表示，當她看到女兒全身血跡斑斑的和老虎搏鬥的時候，「我以為我的女兒就要死了」。

這對母女所居住的村子鄰近野生動物園，因此野生動物的出現時有所聞，梅斯拉姆說，「經過這個事件後我有點擔心回到村子，但我並不畏懼。」