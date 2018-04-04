口無遮攔 杜特蒂再嗆聯合國專員「愚蠢無知」

2018-04-04 20:41

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂因時常出言不遜，飽受外界批評，近日甚至與聯合國人權事務高級專員扎伊德開啟一場唇舌之戰。扎伊德在上月指出，杜特蒂應接受「精神鑑定」，杜特蒂則在昨（3）日稱扎伊德「愚蠢無知」。

聯合國人權事務高級專員扎伊德（Zeid Ra'ad Al Hussein）因不滿馬尼拉當局，針對聯合國官員做出的種種行為，在上月表示，面對菲律賓總統府的攻擊，他不能放任不理。扎伊德也同時批評杜特蒂須接受「精神鑑定」。

根據《法新社》報導，事隔將近一個月後，菲國總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）昨日晚間用充滿髒話的字句回擊，杜特蒂說：「嘿，你這個混蛋（son of a whore）專員，我需要去做精神鑑定？」杜特蒂接著說：「精神科醫師告訴我：市長你沒事，你只是喜歡罵人。」

杜特蒂表示，自己曾受人勸告，不要再對約旦王子扎伊德的話語有任何評論，但他就是想「報復」。杜特蒂摸著自己的頭說：「看，你有著一顆大的頭顱，但它空空如也，裡面沒有灰質。它是空洞、是空的。它無法提供你生髮的養分，因為你的頭髮都掉光了。」

73歲的杜特蒂因雷厲的掃毒行動，不時就會遭到國際領導人的批評。但杜特蒂也時常予以回擊，包括對美國前總統歐巴馬（BarackObama）、天主教教宗方濟各（Pope Francis）等人出言不遜。

  • 菲律賓總統杜特蒂昨日再口無遮攔回擊聯合國人權事務高級專員扎伊德，稱他「愚蠢無知」。（資料照，法新社）

    菲律賓總統杜特蒂昨日再口無遮攔回擊聯合國人權事務高級專員扎伊德，稱他「愚蠢無知」。（資料照，法新社）

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