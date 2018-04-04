口無遮攔 杜特蒂再嗆聯合國專員「愚蠢無知」

2018-04-04 20:41

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂因時常出言不遜，飽受外界批評，近日甚至與聯合國人權事務高級專員扎伊德開啟一場唇舌之戰。扎伊德在上月指出，杜特蒂應接受「精神鑑定」，杜特蒂則在昨（3）日稱扎伊德「愚蠢無知」。

聯合國人權事務高級專員扎伊德（Zeid Ra'ad Al Hussein）因不滿馬尼拉當局，針對聯合國官員做出的種種行為，在上月表示，面對菲律賓總統府的攻擊，他不能放任不理。扎伊德也同時批評杜特蒂須接受「精神鑑定」。

根據《法新社》報導，事隔將近一個月後，菲國總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）昨日晚間用充滿髒話的字句回擊，杜特蒂說：「嘿，你這個混蛋（son of a whore）專員，我需要去做精神鑑定？」杜特蒂接著說：「精神科醫師告訴我：市長你沒事，你只是喜歡罵人。」

杜特蒂表示，自己曾受人勸告，不要再對約旦王子扎伊德的話語有任何評論，但他就是想「報復」。杜特蒂摸著自己的頭說：「看，你有著一顆大的頭顱，但它空空如也，裡面沒有灰質。它是空洞、是空的。它無法提供你生髮的養分，因為你的頭髮都掉光了。」

73歲的杜特蒂因雷厲的掃毒行動，不時就會遭到國際領導人的批評。但杜特蒂也時常予以回擊，包括對美國前總統歐巴馬（BarackObama）、天主教教宗方濟各（Pope Francis）等人出言不遜。