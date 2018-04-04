學費太貴 3成6美國大學生沒錢吃飯

美國大學學費漲價速度快，幾乎每年都在漲價，美國研究機構昨日公布調查報告指出，有高達36%的學生因為高昂的學費吃不飽。示意圖。（資料照，美聯社）

2018-04-04 19:24

〔即時新聞／綜合報導〕美國大學學費漲價速度快，幾乎每年都在漲價，美國研究機構昨日公布調查報告指出，高達36%的學生因為高昂的學費吃不飽，另有相同比例的學生表示自己居無定所。甚至有學生為了支付昂貴的學費，時常有一餐沒一餐，或是用罐頭果腹。

綜合媒體報導，美國天普大學（Temple University）與威斯康辛希望實驗室（Wisconsin HOPE Lab）調查31所社區大學與35所普通大學中的4.3萬名學生，有36%的學生認為他們因金錢問題無法吃飽，另外也有36%的學生認為他們的住宿缺乏保障，9%的學生甚至無家可歸。

若只算入社區大學學生，則有46%的學生表示他們難以負擔帳單與房租，42%的學生認為他們必須盡其所能地想方設法取得充足的食物，9%的學生因為經濟問題，1個月中至少有1天完全不能吃東西。

研究報告的作者之一，天普大學高等教育政策教授歌德里克拉布（Sara Goldrick-Rab）認為，學生貧困的狀況會削弱他們在校的表現，總體而言，他們畢業的機率較低，而且許多中產階級的學生會覺得，如果不上大學就不會碰上這些問題，「他們擁有的資源不足以應付高額的學費」。

歌德里克拉布也指出，那些無家可歸的學生其實平均花在課業與學習上的時間，與經濟較寬裕的學生差不多，他們犧牲睡眠的時間，以兼顧生活所需與課業，學校應該採取適當措施幫助他們畢業，因為從他們身上可以看到很受雇主重視的「韌性」。