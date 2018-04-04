17世紀日本德川家康滅豐臣家族關鍵戰役 大坂之役佈陣圖找到了！

2018-04-04 18:42

〔即時新聞／綜合報導〕日本江戶幕府時代滅掉豐臣家族的著名戰事「大坂之役」，廣島縣立歷史博物館今（4）日宣布，已尋獲當時冬之陣（1614年）與夏之陣（1615年）的軍事部署圖，是已知最早的江戶幕府對於此戰之官方收錄圖。

根據日本《每日新聞》報導，「大坂之役」冬之陣發生在1614年（慶長19年）11月、12月間，其軍事部署陣圖由4張小圖組成1張大圖，最主要的小圖上所繪製的為「大坂城」，該圖長1.89公尺、寬1.15公尺，另外3張小圖則是為了記錄城外領軍之大名（將軍）部署的位置，該陣圖全長有2.5公尺。

另外，發生在1615年5月間的夏之陣，僅由1張圖表示「大坂城」的軍事部署，省略掉城外兵力配置，但與冬之陣圖的「大坂城」主圖尺寸相同，這2圖以冬之陣比例尺為大，夏之陣比例尺為小；大阪歷史博物館認為，2張陣圖的製作時間應為江戶幕府前期、17世紀後葉。

大阪歷史博物館表示，冬之陣圖與夏之陣圖，可能是由與德川家康有血緣關係、或是親密度較高的大名，命令麾下的繪師製作而成，圖中可見豐臣家族底下的將領部署位置皆另外被貼上標籤隱藏姓名，可見當時認為敵將姓名不配與德川家族並列。

2張圖都將於今年7月至9月對外展示。