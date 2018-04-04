中國公布106項報復清單！大豆、汽車、飛機都入列

中國今日宣布對美106項商品加徵25%關稅。（路透）

2018-04-04 16:53

〔即時新聞／綜合報導〕為反擊美國針對中國貨品加稅關稅措施，中國國務院在今日下午宣布報復清單，包括大豆、汽車和化學工業品，總計有14類、106項商品。

106項商品將加徵25%關稅

綜合中媒報導，國務院關稅稅則委員會宣布，將對產自美國的106項商品加徵25%關稅，包括大豆、玉米、高粱、牛肉、威士忌等食品、各類汽車、化學工業用品和飛機和其它航空器。生效時間中方將另行公告。

中國商務部聲明指出，美國在當地時間4月3日依據「301調查」結果，宣布對涉及約500億美元的中國出口貨品加徵25%關稅，為捍衛自身合法權益，以及依據中國對外貿易法、國際法基本原則，對美國在2017年出口至中國，約500億美元之106項商品加稅。

美國總統川普為縮減對中國高達3750億美元的貿易逆差，以及中國長期侵犯美國智慧財產權等不公平貿易現象，針對中國出口貨品實施加稅，價值達600億美元，並於今日宣布總計1300多項、500億美元的加稅品項，涵蓋鋼鐵金屬材料、航太、資通訊、機器人及機械業。

中國自美國動作後隨即揚言報復，名單也如外界盛傳，大豆、飛機皆在此次報復清單當中。中國為美國最大大豆進口國，交易總額在去年達到146億美元；飛機市場方面，美國波音一直在與空中巴士競爭中國市場，中國國家主席習近平在2015年到訪西雅圖時，向波音公司下了380億美元的訂單，川普去年訪中時，也推銷了370億美元的波音訂單。