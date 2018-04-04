南韓LG液晶面板工廠建地大火 10工人逃向屋頂求救

南韓LG子公司LG顯示（LG Display）位於坡州市的工廠建地大火，工人逃到屋頂待援。（歐新社）

2018-04-04 16:33

〔即時新聞／綜合報導〕南韓LG旗下子公司、專做液晶面板的LG顯示（LG Display），在京畿道坡州市的工廠建地於今下午2時52分發生火災，約有10名工人逃到屋頂求救。

據《韓國時報》報導，起火點位於廠區建地的汙水處理廠，消防單位接獲通報後緊急派出數十名消防員前往灌救，工人全數被救出但有4人因煙霧嗆傷，目前已送醫治療。