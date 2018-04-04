美國301何以忌憚中國製造2025 一次看懂

2018-04-04 16:12

〔中央社〕美國貿易代表署（USTR）今天公布301調查的徵收關稅建議清單，列出多達1300多項、價值美元500億商品，集中在高科技領域，美方並在聲明中再度劍指「中國製造2025」方案。

美國貿易代表署指出，中國藉多種政策，強迫美國企業轉移技術及智慧財產權給中國企業，這些作法強化中國企圖藉由像是「中國製造2025」的產業計畫，在多個高端科技領域搶占經濟領先地位，而這些不合理的技術轉移政策，對美國經濟造成損害。

「中國製造2025」的內涵及手段為何？以下就中國這項政策的內容及引發的爭議整理。

提出時間與目標

中國國務院2015年5月公布「中國製造2025」方案，目標「3步走」：到2025年，中國從「製造大國」邁入「製造強國」的行列；到2035年，中國的製造業整體達到世界製造強國陣營中等水平；到2049年建國100年時，綜合實力進入世界製造強國前列。

提出背景

中國是世界工業產品的主要生產國，由於生產成本迅速上升，中國製造業的低價優勢流失，想要產業升級卻面臨基礎工藝落後、關鍵設備和技術掌握在外國手中等問題。

中國渴望產業升級已久，但隨著經濟實力增強，中國逐漸有能力透過企業海外併購、合資規範等取得關鍵技術。加上近年各國製造業都有新的發展動向，中國從德國工業4.0獲得靈感啟發，提出此戰略以應對全球產業變革。

政策具體內容

包含：推動信息化和工業化的兩化融合發展，推動智慧製造等5大工程，以及挑選10大重點領域等項目。

10大重點發展領域包括：新一代資訊技術、高檔數控機床和機器人、航太航空裝備、海洋工程裝備及高技術船舶、先進軌道交通裝備、節能與新能源汽車、電力裝備、新材料、生物醫藥及高性能醫療器械、農業機械裝備。

已開發國家疑慮

去年3月，中國歐盟商會發布有關「中國製造2025」及產業對策的報告，以新能源車領域為例，批評外企需以先進技術換取近期的市場准入，讓外企面臨巨大壓力。

而在高鐵發展上，西門子（Siemens）等西方跨國公司依照許可證協議交出了技術，結果卻發現中方合作夥伴轉身就成為他們在海外市場的競爭者。

根據英國金融時報，中國歐盟商會主席伍德克（Jorg Wuttke）還說，「中國製造2025」為國內和國外市場的占有率訂出精確目標，外界擔心大陸國企會以中國製造淹沒那些利潤豐厚的科技領域。

面對外界質疑，中國國務院總理李克強則表示，中國政府不允許大陸企業強迫外企轉讓技術，或侵犯智慧財產權。

美國301調查與「中國製造2025」關係

陸媒財經網報導，美國對「中國製造2025」一直頗有微詞，美國總統川普和商務部長羅斯（Wilbur Ross）都曾表示，最不能接受的就是在高新技術產業上被中國反超。

根據美國的301調查報告，在高端技術製造業方面，美國在全球市占率為29%，中國緊隨其後占27%。

白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）更明白指出，美國必須警惕「中國製造2025」，尤其中國藉各種不公平方式，針對美國特定戰略性產業收購與投資，目的是利用美國的先進技術強大解放軍軍力，這關乎美國國家安全。

301調查認定中國涉及強迫美國企業技術轉移、竊取美企智慧財產權及惡意收購美國高科技企業的行為，並認為中國對外直接投資受到政府干預等非市場因素的驅動，以實現官方產業政策目標。

財經網報導指出，在接下來一段時間，中國對美國高科技產業的投資可能會受到非常大的限制。