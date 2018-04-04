青森縣最萌站長出爐！ 秋田犬Wasao一家成功連任

秋田犬Wasao（左）與太太Tsubaki（右），再度連任青森縣鰺澤站站長、副站長。（圖擷自わさお公式推特）

2018-04-04 17:13

〔即時新聞／綜合報導〕日本部分車站會招募「動物站長」，用牠們毛茸茸的可愛臉蛋替乘客的一天加油打氣，同時也是帶動當地觀光的小小功臣，青森縣動物站長票選結果日前出爐，秋田犬Wasao與太太Tsubaki再度連任，兩人的女兒Chome也跟隨爸媽腳步，出任小小見習生。

綜合日媒報導，11歲的Wasao並不是那種會讓人第一眼就覺得好可愛的狗，但因為牠憨憨的笑容，融化不少民眾的心，人氣也水漲船高，被形容為「busa-kawaii」，是當地俚語，由醜（ぶさいあく）加上可愛（かわいい）而成，是正港的「醜萌」。

而牠5歲大的太太Tsubaki2年前「夫唱婦隨」，擔任了副站長的角色，夫妻同心，其利斷金，擄獲不少乘客的心。

牠們於本年度成功連任，並於週日（1日）在站前廣場參與委任書交付儀式，任期為一年。而牠們所生的2歲女兒Chome也在今年首次就任見習生。

一家3犬週日上任後，隨即在月台迎接列車進站，現場乘客不斷對他們揮手拍照，9歲小學生平野樹音這次初見Wasao時，坦言先是嚇了一跳，因為沒想到牠「這麼大隻」，但隨即說：「牠毛茸茸的真的好可愛」。