全面監控！中國強制換用官版網路分享路由器

中國4月1日起全面禁止企業與民眾使用非官方允許的VPN，近日有人已收到通知，未來非營業場所提供網路分享也要強制換裝政府提供的路由器，否則將重罰50萬人民幣（約新台幣230萬元）的高額罰金，還須負刑事責任。（情境照）

2018-04-04 16:26

〔即時新聞／綜合報導〕中國4月1日起全面禁止企業與民眾使用非官方允許的VPN，近日有民眾收到當局通告，未來提供網路分享服務的非營業場所，需強制換上政府提供的路由器，若不從將面臨50萬人民幣（約新台幣230萬元）的高額罰金，負責人還須負上刑事責任；網友認為，中國官方如此擴大網管力道，儼然形成軟體、硬體「雙管齊下」的監控模式。

有中國青島網友在知名技術創意社群平台「V2EX」發文，稱近期收到當地公安局寄來的通告，表示「為落實安全保護技術措施」，在收到告知的15天內需安裝符合政府要求的公共場所網路分享安全管理系統，否則須停止提供網際網路上網服務，拒不改善者，最高更可處50萬人民幣以上罰款。

網友PO出日前收到的《非經營性上網服務場所網路安全管理告知書》中，當地公安局要求收文者配合，換用當局核發的路由器，還承諾將派員上門安裝，並收取100元人民幣（約新台幣460元）的押金。告知書中白紙黑字指稱，民眾無論如何都一定要安裝政府提供的路由器，引發網友熱論。

對此，中國網友一面倒嘆說「說白了就是要監控而已」、「肉身翻牆迫在眉睫」、「未來肯定推廣到每個家庭」。消息經分享至PTT後也引發熱議，鄉民們紛紛留言揶揄說「厲害了，你的國」、「所有東西從你信用卡末三碼到你女友三圍都清清楚楚」、「這國家快炸鍋了吧，管制成這樣，又不是北韓」、「完全監控」。