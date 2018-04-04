日女高中生多數自認胖 身材滿意度為美中韓日最低

日本一調查比較日、美、中、韓4國資料發現，日本女高中生認為自己胖的比例最高，滿意自己身材者的比例最低。圖為日女高中生示意圖。（路透）

2018-04-04 15:32

〔即時新聞／綜合報導〕女性時常稱自己要減肥，就是為了不讓身材顯胖。日本一調查比較日、美、中、韓4國資料發現，日本女高中生認為自己胖的比例最高，滿意自己身材者的比例最低。

《共同網》4日報導，日本國立青少年教育振興機構，從2017年秋季收集日、美、中、韓4國各約1500至3000名高中生的資料，調查高中生的身體品質指數（BMI），和對自我身材的滿意度。

調查發現，受訪日本高中生有71%的身體品質指數為一般體重，在4國中的比例中最高，但有52%的日本女高中生自認為「胖」和「微胖」。另外，日本女高中生滿意個人身材者僅占23%，為4國中最低，且只有日本比例低於3成。日本男高中生滿意自己身材者則占46%。

中、韓、美自認為胖的高中生，則分別各占48%、46%和20%。

青少年教育振興機構研究中心負責人明石要一，指出這些數據可能顯示，許多青少年「嚮往有明星的身材，而且也有很多日本人在意他人的評價」。明石要一也表示，若對體型過於神經質，也可能導致厭食症。