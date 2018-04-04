「復活」猛獁象近在咫尺？ 專家估計幾年內就可辦到

猛獁象重生有望？生物學家認為只要政策和資金允許，幾年內就可複製出一頭猛獁象。（路透）

2018-04-04 15:04

〔即時新聞／綜合報導〕地球上有許多已經滅絕的物種，《侏儸紀公園》系列電影讓恐龍重生的方式讓許多人印象深刻，但這其實是難以辦到的，因為依照目前的技術，只有100萬年以內的DNA樣本才有複製生物的可能。不過，這也意味著許多物種都可「復活」，生物學家估計，只要政策和資金允許，幾年內就可複製出一頭活生生的猛獁象。

據《BBC》報導，自從1996年複製出桃莉羊以來，相關科學技術已有很大的發展，而且科學家擁有急速冷凍環境下保存的猛獁象樣本，可以將遺傳物質植入相似的大象DNA。康乃狄克大學生物技術教授Xiuchun Tian更透露，只需要10年的時間，動物園內就可以住滿瀕臨滅種的生物。

聖地亞哥動物園利用瀕危動物的冷凍皮膚樣本，已在2000年複製出印度野牛，但2天後就因感染而死亡，隨後又複製爪哇野牛並且成功存活7年，最後是因為摔斷腿而被安樂死。有了這些成功的案例，Xiuchun Tian說這代表複製動物真正的問題在於政治支持和資金，而不是技術。

首先，複製動物的死亡率相當高，原因並不完全清楚，可能是細胞中還殘存遺傳記憶，抵制新遺傳物質的替代，因此有生命道德上的爭議。不過複製動物若能順利活下去，通常都能健康地生存，而且技術成功率已在提高，當年科學家用了277個胚胎才複製桃莉羊，如今若使用100個胚胎，那麼可以產生10至20頭複製牛。

儘管如此，這樣的失敗率意味著複製動物仍然非常昂貴，複製一頭公牛的成本至少為1萬5000美元（約新台幣43.7萬元），複製野生或瀕臨滅絕的動物還會更貴。若撇開道德疑慮和資金，完全從科學的角度來看，複製瀕危動物和近代滅絕動物是完全可能的。