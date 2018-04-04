弟弟毀容深受痛苦 姊姊求：把我的臉換給他

翟新想寫信給醫生請求把自己的臉換給弟弟。（圖取自大河網）

2018-04-04 14:52

〔即時新聞／綜合報導〕中國河南有位14歲的姊姊翟新想，因為弟弟翟新明去年初和朋友玩時意外被大火燒傷，導致毀容，不忍弟弟因此每天以淚洗面，寫信給醫生表示，願意換臉給弟弟，只求弟弟能恢復以往笑顏，這封感人的信件，讓醫生、許多愛心人士為之動容。

據《大河報》報導，翟新明每次手術都很堅強，即使在二、三十攝氏度的氣溫下，戴著悶熱的頭套一整天都沒有怨言；翟新明臉部、手部留下許多難以癒合的明顯傷疤，因為外表，朋友漸漸疏遠他，看著弟弟每天在痛苦中鬱鬱寡歡，姊姊翟新想非常不忍心，遂寫信請求醫生，「弟弟每天哭，我心裡也很難受，我想求醫生，把我的臉換給弟弟。他就可以和以前一樣去上學，他同學也會願意跟他玩了」，還表示，「我知道換臉肯定很疼，也可能變醜，但我不怕疼，也不怕醜，只要我弟弟能變回從前就行」，如此手足情深，燒傷整容科的醫生看了無不潸然淚下。

周口燒傷醫院副院長鄒普功表示，他深受感動，這位姊姊知道有換臉手術，但不知道實際做法，換臉並非兩人對換面貌，其實是一種植皮手術，去掉臉上疤痕再換上好的皮膚。主治醫師王基建說，翟新明臉上的傷疤，可透過「換臉」手術治療，但這個手術費用較高，是翟新明家無法負擔的，醫院為此決定減免翟新明的醫療費。

這封感人的信件曝光後，感動了很多人，受到了很大的關注，有善心人士因此發起募款，也收到許多熱烈回應，紛紛加入幫助翟新明的行列。