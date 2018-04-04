不是無產階級專政？ 中共毆打逮捕工運人士

中國共產黨號稱為勞動群眾著想，但2018年前10個星期，就出現400餘起登上媒體版面的罷工行動。圖為中國貴州橋梁施工工人。（路透）

2018-04-04 13:51

今年前10週 媒體已報導400餘起罷工

〔即時新聞／綜合報導〕中國共產黨號稱為勞動群眾著想，如今卻背棄工人。2018年前10個星期，就出現400餘起登上媒體版面的罷工行動，是2017年同期的兩倍。他們只不過是想要取得合理的薪水，中國領導人習近平所率領的政府卻對此強力打壓，工運人士屢遭毆打甚至逮捕。

據《紐約時報》報導，中國勞工通訊（China Labour Bulletin）的統計數據顯示，2011年罷工次數不到200起，到了2017年就暴增到1256起，而且這還是有被媒體注意的，很可能還有許多罷工抗爭沒有被看到。

中國政府的資料指出，中國法院受理的勞工爭議案，2011年是58萬9244件，到了2015年則是81萬3589件，數量增加38％。在地域方面，中國工運從沿海地帶轉向中部地區，如安徽、河南、江蘇，正反映了這幾年製造業從沿海城市逐漸轉移的狀況。

3月時，貴州太陽能工廠的工人靜坐罷工，山東與廣西的網路預約計程車司機，則抗議薪水過少的狀況。除了製造業之外，連白領階級也經常出現勞資糾紛。例如河北醫療人員，就在2月針對薪資差距和社會保險金舉行抗議。

事實上，中國早在2008年就施行「勞動合同法」，將勞動者權益入法。但中國政府認為工運已威脅到法律和社會秩序，2016年中國東北礦工罷工時，就逮捕了30人並以刑事罪名起訴；今年3月河北礦工與湖北建築工人因為欠薪而示威時，則遭到一陣毆打。另外，廣東為打工族權益服務的活動人士也被關進監獄。

為何中國罷工次數愈來愈多？因為許多公司受中國整體經濟狀況影響，短短一天時間內就突然停工不付薪水，工人們為了爭取沒拿到的薪水和福利站了出來。專家認為，隨著經濟問題出現，之後幾年中國將有500萬至600萬工人失業，進而會造成社會動盪，屆時可能就不只有罷工而已，他們會採取更激烈的手段來抗議。