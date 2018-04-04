英無法確認神經毒劑來源 普廷：大家「反俄」反太快

英國國防科技實驗室日前表示，尚無法確認「諾維喬克」的來源是俄國。圖為英國防科技實驗室總部「波登當」（Porton Down）實驗室。（法新社）

2018-04-04 12:50

〔即時新聞／綜合報導〕英國在發生俄籍前間諜斯克里帕（Sergei Skripal）和其女尤莉亞（Yulia）昏迷案後，指斯克里帕疑似接觸俄製神經毒劑「諾維喬克」（Novichok），俄國則否認涉案。英國國防科技實驗室日前表示，尚無法確認「諾維喬克」的來源是俄國。

據《衛報》3日報導，英國國防科技實驗室執行長艾肯黑德（Gary Aitkenhead）表示，使俄籍前間諜斯克里帕昏迷的神經毒劑「諾維喬克」為軍用等級，但單靠科學家驗證無法確實得出「諾維喬克」的製造地點。不過艾肯黑德也指出，「諾維喬克」的「製作方法非常複雜，只可能由國家等級的組織製作」。

俄國先前曾指神經毒劑也可能來自英國防科技實驗室總部，靠近斯克里帕案事發地「索爾茲伯里」（Salisbury）僅12公里的「波登當」（Porton Down）實驗室。艾肯黑德則否認表示，生化武器不可能從該實驗室流出。

在研究結果公佈後，俄國駐倫敦大使館稱，實驗室結果證明，對俄國是斯克里帕案幕後黑手的指控，都是沒有客觀證據的臆測；俄國總統普廷發言人說，英國必須為對俄國「無證據的瘋狂攻擊」道歉；普廷本人則稱國際上太快表態「反俄羅斯」。

斯克里帕和女兒尤莉亞在同一時間雙雙中毒昏迷，尤莉亞則已於日前清醒，斯克里帕尚在昏迷中。