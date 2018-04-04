老外好羨慕！日機場對待行李超溫柔 派正妹細心擦拭

日本機場女員工用白布溫柔為行李輸送帶運送出來的行李擦拭乾淨，且一臉認真，看似非常細心盡責。（圖擷自鏡報）

2018-04-04 11:53

〔即時新聞／綜合報導〕各國機場經常傳出行李箱被機場人員亂摔等事件，不過日本機場對待行李卻相當不同，日本全日空的地勤曾被拍到用超溫柔方式搬行李，近日英國媒體又流傳一段影片，一名日本機場女員工，用白布溫柔的擦拭每個行李，許多英國網友高喊「超羨慕」。

綜合英媒報導，最近一名日本機場女員工擦拭行李箱的畫面在英國爆紅，該員工用白布溫柔為行李輸送帶運送出來的行李擦拭乾淨，且一臉認真，看似非常細心盡責。許多英國網友大讚日本根本和天堂沒兩樣，也有在日本工作10年的的英國人笑稱，「拿英國和日本比較，根本是太陽系中的兩個星球...我每次回來英國，就感覺回到第4世界國家，反轉的文化衝擊！」

英媒則感嘆，這與英國航空公司「易捷航空」（easyJet）日前狂摔旅客行李的畫面形成強烈對比，當時易捷航空的地勤人員在倫敦魯頓機場搬運行李時，瘋狂把行李扔進載運行李的車子上，畫面曝光後許多旅客表示無法接受。

這起事件在英國引發廣大迴響，當時許多人痛批機場做法，也有英國網友看到日本機場對待行李的方式後怒酸，「這不可能！這一定是在騙人！你看我們大倫敦的魯頓機場是怎麼對待行李的，這才是『正確方式』！」

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