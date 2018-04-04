英「廚神」嫌「仁當雞」皮不酥 大馬首相開罵…

東南亞美食「仁當雞」，遭英國評審嫌雞皮不夠酥脆，令人難以下嚥，引發印尼與馬來西亞網友震怒，連馬來西亞首相都加入戰局。（法新社）

2018-04-04 12:00

〔即時新聞／綜合報導〕烹飪實境秀節目「廚神當道 英國版」（MasterChef UK）日前播出時，有位參賽者的東南亞美食「仁當雞」，遭評審以雞皮不夠酥脆為由將其淘汰，令印尼與馬來西亞網友震怒，連馬來西亞首相都加入戰局。

綜合媒體報導，最新一集的英國版「廚神當道」意外引發爭議，一名在英國定居的大馬裔女參賽者扎萊哈（ZalehaKadir Olpin）端出東南亞美食「仁當雞」應戰，但遭到華勒斯（Gregg Wallace）和特羅德（John Torode）這兩名評審以「雞皮不酥脆，無法下嚥」為由淘汰。

華勒斯說：「我喜歡仁當的味道，這道菜有椰子的香味，但雞皮不夠酥脆，而且上面都沾滿了醬料，難以下嚥。」

節目播出後引爆印尼與馬來西亞網友的憤怒，報導指出，仁當通常是以雞肉或牛肉在香料與椰奶中熬燉而成，原本就不酥脆；網友痛批：「評審以為這是炸魚和薯條嗎？他們只知道他們自己文化中的食物就自稱『廚神』，而對世界各地美食的知識有限，真替他們感到丟臉。」

馬來西亞記者和美食作家薩迪克（Jahabar Sadiq）說，要求這道菜「酥脆」而不是「軟嫩」是無知的表現；連英國駐馬來西亞高級專員特雷阿德爾（Vicki Treadell）也發文指出，從來都沒有脆皮的仁當雞。

甚至連大馬政府都加入戰局，馬來西亞首相納吉（Najib Razak）在推特上PO出一張仁當雞照片說：「誰會吃『酥脆』仁當雞啊？」馬來西亞外交部長也說，我們常聽說體育跟美食能團結民眾，事實證明仁當雞間接團結了大馬人，他批評：「令人震驚的是，外國人竟然對大馬人烹飪自己的傳統食物指指點點。」同時也擬接見扎萊哈，「因為他成功團結了大馬人，這是政治人物所做不到的」

對於同胞們力挺，扎萊哈在IG上表示，自己仍會堅持以傳統的方式來烹飪這道料理，而不會因被淘汰而有所改變。