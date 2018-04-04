台旅法為何能通過？ 美專家：中國不斷打壓台灣...

美國總統川普簽署「台灣旅行法」，台旅法重要推手眾議院外交委員會主席羅伊斯（Ed Royce）3月底訪台。圖為羅伊斯2017年來台拜會蔡總統。（資料照）

2018-04-04 11:14

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普簽署「台灣旅行法」後，國務院亞太副助卿黃之瀚（Alex Wong）、商務部副助理部長史宜恩（Ian Steff）、台旅法重要推手眾議院外交委員會主席羅伊斯（Ed Royce）相繼訪台。美國約翰霍普金斯大學高等國際研究所訪問學者卜道維（David Brown），對此撰文解析台旅法能夠通過的原因。

據《美國之音》報導，卜道維日前在「太平洋論壇（Pacific Forum）」發表〈關於加強美台關係〉一文，透露中國這兩年來對蔡英文政府不斷壓迫，美國才會增加對台灣的支持，並強化美台關係來回應中國的舉動。

美國不僅通過「台灣旅行法」，「國防授權法」也將美艦靠台列入討論。報導中指出，卜道維認為中國不斷抗議當中的涉台條文，卻忽略是中國先壓迫台灣，美國因而對此做出應對方式。

卜道維2日出席全球安全智庫史汀生中心的川普政府兩岸政策座談會，表示中國的壓迫行為其實對該國的長期目標沒有改善，因為蔡英文的基本政策都沒有動搖，此舉也無法得到國民黨更多的支持。史汀生中心東亞項目共同主任孫韻則分析，民進黨執政後，中國的首要目的就是避免台灣的路，所以雖然施壓沒什麼效果，中國也沒有其他選擇。

華盛頓智庫戰略與國際研究中心專家葛萊儀（Bonnie Glaser）則說，北京對台旅法強烈反彈，是因為他們憂心台灣因此壯膽去做中國反對的事情，讓台灣總統、外交部長與國防部長赴美國華盛頓特區訪問，這是他們最不願見到台灣政府訪美的3個人。