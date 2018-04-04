中國徹查「網路文化」 出動1.2萬人次偵辦

中國對「網路文化」全面徹查，一共出動1.2萬餘人次，調查網路經營單位7858家次，偵辦了214件案件。中國警察示意圖。（路透）

2018-04-04 10:35

〔即時新聞／綜合報導〕中國近來對「網路文化」展開全面徹查，包括惡搞中共紅色經典及英雄人物的影片，以及提供低俗網路遊戲、容納淫穢網路表演、未要求實名的網路消費等多家公司都被盯上，一共出動1.2萬餘人次，調查網路經營單位7858家次，偵辦了214件案件。

據《自由亞洲電台》報導，中國文化和旅遊部主導此次辦案，希望落實中共中央宣傳部對網路遊戲管理的嚴格規範，以及整治違法的網路直播行為，進而強化對網路文化的監控，目前有新浪視頻、愛奇藝、四川盛世天府傳媒等公司被處罰。

中國網民對此議論紛紛，有人建議政府如果要這樣做，乾脆把網路全都封了，旅德導演范坡坡則說，這是對言論自由的侵犯，一些惡搞影片也許不那麼政治正確，但人們十分需要這樣的娛樂，他還認為此案是為了取悅部分上級官員，才會有如此官僚的審查制度。

報導中指出，移居台灣的中國網路工程師周曙光對此表示，中國網路採用半管制、半市場的模式，利用管制「收租」後再到市場變現，並以市場鼓勵創業者展開新項目，但隨時都有可能出手介入，這種現象正顯現出共產黨對意識形態與文化的控制。

中國政府近來針對網絡的立規和執法行動顯示出，自中國全國人大第十三屆大會之後，中共正通過政府部門進一步打壓網絡的言論空間。