YouTube總部槍擊案疑為情殺 女槍手射殺男友後自轟亡

接獲槍擊案通報後，大批警力前往YouTube總部戒備。（法新社）

2018-04-04 09:55

〔即時新聞／綜合報導〕位在美國加州聖布魯諾（San Bruno）的YouTube總部，在當地時間3日下午驚傳槍響，造成4人受傷，女槍手在警方趕到時已死亡，有目擊者指出女槍手在向其男友開槍後舉槍自盡。

綜合外媒報導，YouTube總部在當地時間3日中午驚傳槍響，一名女槍手在30秒內狂掃10多槍，造成多人受傷，警方和特工單位獲報後立刻趕赴總部大樓，發現女槍手已經死亡，身上有自盡造成的槍傷；有目擊者表示，這名白人女槍手在向其男友開槍後自轟亡，警方也表示初步排除此槍案為恐怖攻擊。

院方表示目前已有4人送院治療，其中3人受槍傷，1名疑似女槍手男友的36歲男子命危，另1名32歲的女子也身受重傷，一位27歲女性輕傷，還有一人在逃命時扭傷腳踝。

YouTube是Google旗下的子公司，Google執行長皮蔡（Sundar Pichai）表示，槍擊事件發生時，員工正在吃午飯，警察和公司保全立刻疏散人群。

皮蔡向員工們喊話：「我知道很多人到現在都非常震驚，在接下來的幾天裡，我們將成為大家的後盾，幫助Google家庭中的每個人都從這種難以想像的悲劇中恢復過來。」

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980