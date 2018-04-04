美貿易代表署宣佈針對中國1300項產品課徵25％關稅

美國祭301調查，對中國1300項產品課徵25％關稅。（路透）

2018-04-04 06:52

【駐美特派員曹郁芬／華府三日報導】美國貿易代表署今天根據特別301調查結果公佈針對中國鋼、鋁、機械、電子、醫療器材等進口產品課徵25%關稅的清單。這份清單長達35頁，涵蓋約1300項產品，依據2018年度美中貿易額評估，約值500億美元。

貿易代表署說，他們也已經在三月二十三日根據世界貿易組織的爭端解決機制，就中國的歧視性和不公平貿易法規要求和中國進行諮商。

貿易代表署在新聞稿中指出，因為中國採取脅迫政策強邀美國公司移轉科技及智權給中國公司，根據「2050中國製造」報告，中國的政策意圖是要掌握先進科技的領導地位，經過公眾意見徵詢及公聽會之後，貿易代表署會公佈最終的產品清單，某些產品的關稅稅率還可能提高。貿易代表署宣佈公聽會預定五月十五日上午十時舉行，公聽會之後的反駁意見必須在五月二十二日前提出。

美國貿易代表萊席爾在報告中表示，這次課徵關稅的產品採中國原產地原則，為求實施效率，任何在生效日當天或之後進入美國的外貿區的中國產品，將以「特權外國地位」（privileged foreign status）被允許進入美國消費市場，並被課徵額外的關稅。這分清單以「2050中國製造」報告，對中國有利的產品為主，以不干擾美國經濟為原則。

萊席爾在報告中指出，中國政府利用多項不透明及歧視性審批行政程序，合資企業要求，外國資產限制，採購及其它機制來規範或介入美國公司在中國的營運，以強迫美國公司移轉科技和智慧財產給中國公司。此外，地方政府還提出另外模糊的潛規。

萊席爾說，中國政府還利用其行動、政策與法規來限制美國公司對其在中國的科技的控制權。此外，中國政府指示或不公平地協助中國公司收購擁有先進科技的美國公司。最後，中國政府執行或支持對美國企業的網路駭客行為。

查詢產品清單網址如下:

美國貿易代表署清單1

美國貿易代表署清單2