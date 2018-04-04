英國菲立普親王入院 排定4日髖部手術

2018-04-04 01:04

〔中央社〕白金漢宮表示，英國女王伊麗莎白二世的丈夫、高齡96歲的菲立普親王今天在計劃下入院，排定明天進行髖部手術。

白金漢宮指出，手術明天將在馬里波恩（Marylebone）的英王愛德華七世醫院（King Edward VII Hospital）進行。

菲立普親王去年8月退休。他3月29日缺席在溫莎城堡舉行的王室濯足節（Royal Maundy Service）儀式，據傳就是因為髖部問題。

白金漢宮聲明：「愛丁堡公爵殿下今天下午住進倫敦的愛德華七世醫院，為了明天排定的髖部手術。進一步細節將在合適時間公布。」

菲立普親王1947年與當時的伊麗莎白公主結婚；1952年，英王喬治六世去世，伊麗莎白公主登基成為女王，菲立普親王從此放棄海軍生涯，成為女王得力的另一半。執行王室任務70年後，菲立普親王去年終於在女王的支持下退休。

菲立普親王去年5月宣布退休計畫後，隨後在6月入院，作為治療感染的「預防性措施」。他最後一次單獨出席公開場合是在去年8月2日。

菲立普親王也適逢在英國王室家族即將發生一連串喜事前入院。他的孫媳婦凱特預產期在4月，孫子哈利王子也預定在5月迎娶美國演員梅根馬克爾（Meghan Markle）。（編輯：陳政一）