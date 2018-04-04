被指宣揚港獨 戴耀廷：若我現身中國必非自願

戴耀廷今日表示，懷疑自己遭到監控，並事先表明他沒有任何意願到中國或澳門，如果出現這種情況，「我必定不是自願」。（歐新社）

2018-04-04 00:19

〔即時新聞／綜合報導〕香港大學法律系副教授戴耀廷上月應邀來台灣參加論壇，卻被指在台鼓吹港獨，連日來遭香港政府、中國當局和官方媒體、中共黨媒等圍剿。戴耀廷今日表示，懷疑自己遭到監控，並事先表明他沒有任何意願到中國或澳門，如果出現這種情況，「我必定不是自願」。

戴耀庭是「佔領中環」運動的推手之一，他今日在臉書表示：「我有理由懷疑我已受到強力部門的監控。」戴耀庭說，他連續2日都被媒體拍到外出，而如果記者沒有從一開始就跟蹤，應該不會知道他去了哪個停車場，懷疑他的電腦或手機的個人通訊被截讀，或是手機或車上早被裝了監控，當監控者發現他到一些不常去的地方，就派人去拍照。

戴耀庭說，照片是拍到他離開，而不是抵達停車場時，「故我估計第二個可能性更大。」他說，他尊重新聞自由，「但被監控，就不可說是同一回事了。從過去幾年在香港發生的事，會做這樣的事，強力部門就有最大嫌疑。」

戴耀庭說，他真實感受到人身自由受到威脅，至於為何不報警，他指出，如果真的「強力部門」所為，香港警察能給的幫助也不會有用，更可能被指報假案或浪費警力，「因此，我只能求助於香港市民了。」

戴耀庭表示，如果有人看到他出現在中國或澳門，「我必定不是自願回去的，因我沒有任何意願要去中國大陸或澳門。」如果他在一些影片上稱是自願到中國或澳門，「那我必然是在壓力或威脅下才會這樣說。」

戴耀廷最後補充，整件事可能是他過分敏感，或沒看不見記者跟蹤的車輛，若因此令有些人不快，他願為此道歉。「如果這只是一場誤會，我只能說，那就唯有是一場誤會」。