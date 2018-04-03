尋女24年 他在愚人節當天接到消息「女兒找到了！」

2018-04-03 23:34

〔即時新聞／綜合報導〕24年前，1名中國成都小女孩王啟鳳遭到不明人士拐賣，他的父親王明清始終不放棄希望，甚至當起計程車司機，希望藉由乘客大量接觸廣傳消息，幫助他打探女兒的下落，終於在愚人節當天接獲警方證實，已經在中國東北的吉林找到他的女兒，一家人今天（3日）見面團圓。

綜合媒體報導，1994年王明清在成都九眼橋路邊賣水果，為了找零換錢一時不察，3歲的女兒王啟鳳從此失蹤。多年來王明清四處奔波，報案尋人，不敢離開成都，期望女兒能想起故鄉回來相認。王明清更在3年前開起計程車，除了在車上貼著顯眼的尋人啟事，也透過乘客廣傳消息。期間曾有幾次線索，但比對DNA後都失敗。

去年底，遠在山東的刑事局人像鑑定專家林宇輝得知消息後，出手協助，透過王啟鳳小時候的照片和王明清夫妻的照片，畫出王啟鳳長大後的模擬畫像。住在吉林的27歲女子康英今年初在網路上看到畫像後，驚覺和自己長得很像，並想起自己是被養父母抱養的，主動聯絡警方進行DNA比對，證實她就是24年前被拐賣的王啟鳳。

康英與丈夫、女兒今天一同搭機飛到成都，與生父母緊緊相擁，為一家團聚感動落淚。王明清激動表示，24年來經歷了說不盡的希望、失望和絕望，如今終於和女兒重逢了；他也透過社群媒體廣發這則新的消息，「我24年的努力沒有白費，我女兒找到了！謝謝大家！」