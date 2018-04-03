中國公安部被駭侵 學霸盜賣秒殺車牌買3棟房

2018-04-03 23:27

〔即時新聞／綜合報導〕中國王姓駭客從小就接觸電腦，竟涉嫌自己編寫軟體，駭入中國公安部的「交通安全綜合服務管理平台」，與同夥藉此「秒殺」各種特殊的車牌號碼，盜賣賺取暴利。3年多來，王嫌「白手起家」，已經在上海、重慶買了3棟房子。

根據《成都商報》報導，在中國的新車車牌可透過公安部「交通安全綜合服務管理平台」，進入各省市的「新車註冊登記預選號牌」系統中選號。

雖然公安部一直對外表示，車牌號碼都是由系統自行分配選號，但許多近年熱門的尾號如666、888、999，車主根本搶不到熱門的車牌號碼，網路平台卻到處可見出售特殊車牌的廣告，公安莫名背了黑鍋，外界都認為「好車號被當地交警部門控制」。警方也開始懷疑，「交通安全綜合服務管理平台」被駭客侵入。

靠著這種手法，三十出頭的王姓嫌犯與同夥從2014年開始，非法獲取北京、四川、山東、江蘇、廣西等24個省市，將近1500多萬副的車牌號碼，非法在網路倒賣牟利，號稱「3連號賣3萬、4連號賣4萬」，每成功選到一個車牌號碼主嫌就抽取人民幣3至5千元（約新台幣1萬3千多元到2萬2千多元）。

該起案件為中國警方目前破獲涉案最大的非法侵入電腦訊息系統案，逮捕56名嫌犯。其中王姓主嫌更是一名「學霸」，這個中國的網路流行語是指學識豐富，在某領域確實取到成績。王嫌的父母都在大學工作，父親曾是大學電腦教師，因此從小就接觸電腦，成為駭客高手。

中國警方指出，中國一家知名網路公司曾向王嫌開出年薪約人民幣50萬元（約新台幣230萬元）的條件，出任軟體開發工作，王嫌卻直接拒絕，之後便走上駭客一途，賺取非法獲利。

此外，王嫌除了盜賣車牌號碼，也在網路上非法獲取百度、網易等個人通行證數據，更非法獲取一些影音網站的個人帳號訊息建立數據庫，並透過盜賣這些資料牟利。

據報導，王姓嫌犯在被警方逮捕時十分淡定，並不承認自己犯罪，還稱這是「人工智慧」，是到後來，才坦承犯案。