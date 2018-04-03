罷工示威延燒 美教師上街要求加薪

肯塔基州的教師為抗議退休制度修法，於上周五就集體請病假，今日赴首府法蘭克福表達抗議。（美聯社）

2018-04-03 22:47

〔即時新聞／綜合報導〕美國共和黨執政的各州近年因刪減教育經費引發教師不滿，西維吉尼亞州教師上月罷工9天後，贏得4年來首次加薪，激勵其他公立學校教師紛紛走上街頭，肯塔基州和奧克拉荷馬州2日（台灣時間3日）都有教師集體上街抗議，要求州政府提高薪資以及挹注更多經費在公立教育系統。

奧克拉荷馬州州長法林（Mary Fallin）雖於上周已簽署法案，承諾為教師加薪6100美元（約合新台幣17萬7000元）或15至18%，不過仍有教師認為加薪幅度過低，因此決定走出教室、示威抗議。

許多教師穿著紅色上衣聚集於州議會大廈外，據示威發起人估計，約有3萬人響應這場示威抗議活動，超過全州教師75%，也導致逾50萬名學生停課。肯塔基州的教師則是為抗議退休制度修法，早於上周五就集體請病假，今日則於首府法蘭克福（Frankfort）表達抗議。

教師工會表示，奧州的教師薪資已「凍漲10年」、平均薪資為全美倒數第三，因共和黨連年撙節，不僅壓榨基層教育工作者，對於公立學校學生的人均投資，10年來更爆減28.2%，直呼「正斷送著下一代的未來！」

據全美教育協會（National Education Association）調查，奧克拉荷馬州公立學校教師的平均年薪為4萬5276美元（約新台幣131萬元），在全美50州和華盛頓特區中排名倒數第2，奧克拉荷馬州最大的教師工會因此要求州政府在未來3年加薪1萬美元，以及7500萬美元的教育經費。

雖然大多數公立學校早已放春假，奧克拉荷馬市公立學校及其他數百個學區仍因這場示威抗議，宣布明天將全天停課。