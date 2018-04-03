馬戲團車翻覆 大象1死4傷 動保人士撻伐

車禍發生後，倖存的大象滿身是血站在路邊。（美聯社）

2018-04-03 21:19

［編譯羅綺／綜合報導］一輛馬戲團貨櫃車在西班牙的高速公路上發生車禍，造成1頭大象死亡，4頭受傷，引發動保人士譁然。

美聯社報導，昨（2）日在連接阿爾瓦塞特（Albacete）到莫夕亞（Murcia）的高速公路上，這輛馬戲團貨櫃車翻覆。

阿爾瓦塞特（Albacete）警衛隊發言人荷西阿馬多（Jose Amado）表示：初步調查發現，貨櫃車司機切換車道時，因為車內的大象移動，導致重心不穩翻覆。他指出：「當5頭不可預測的大型動物在車內，每一頭都重達3、4噸，無論怎麼照護都難免會發生意外」。

據了解，司機沒有受傷，但是其中1頭大象當場死亡。倖存的4頭大象，其中一頭腿部受傷嚴重，另外3頭受到輕傷。事故發生後，受傷的大象站在路上，當局緊急調派起重機將牠們吊上卡車就醫。

阿爾瓦塞特地方政府表示，車禍後部分路段關閉近3個小時，直到那頭大象的屍體被清除。

動物權利組織表示，這是馬戲團為害野生動物的最新案例，「這些旁大的動物被困在狹小的貨櫃內，不但被限制行動，甚至被迫進行表演」。

國際動物捍衛者聯合會（Animal Defenders International）主席揚·克里默（Jan Creamer）補充道：「動物被塞在狹小的空間，被剝奪物質和社交需求，並花費過多的時間被關在運輸工具中。」

聯合馬戲團協會（The Association of United Circuses）則澄清，翻覆的卡車已遭當局清除，而這一趟運輸旅程，有事先得到獸醫批准。

該協會發言人佩德雷拉（Ignacio Pedrera）表示：「動保人士已將這起意外事故變成醜聞，用來攻擊馬戲團產業。無論是否涉及動物，都有可能發生交通事故」。他指出，西班牙活躍的22個馬戲團中，有13個使用動物進行表演，而該行業養活了2500多個家庭。