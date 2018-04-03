1年僅有3小時 電影級的夢幻「野川夜櫻」引萬人圍觀

2018-04-03 19:45

〔駐日特派員林翠儀／東京二日報導〕位於日本東京調布市的「野川」是多摩川的一條支流，小小的河岸兩旁雖然種植了櫻花，但不論是株數或壯觀度都比不上東京都心的賞櫻聖地目黑川或千鳥之淵，但在每年櫻花季的某夜，這裡卻會吸引成千上萬的民眾，將河岸兩旁擠得水洩不通，為了一睹一年只開放3小時的「夢幻夜櫻」。

「野川夜櫻」始於2004年，除了2011年因為地震停辦一年之外，今年已進入第15年。關於它的起始應該可以說是地緣上偶然，調布從戰前就是日本電影的重鎮，這裡有日活、角川大映等電影公司的大型攝影棚，所以許多電影相關產業也在此聚集。

「ARC SYSTEM」是一家以攝影照明為主的公司，也是眾多聚集在調布市的攝影相關產業之一，2004年為了犒賞員工，公司在附近的野川找了一棵盛開的櫻花樹，以燈光照明，讓員工欣賞夢幻的夜櫻。

由於使用的是拍攝電影用的專業照明，不論是設備或技術都很上乘，如同電影中的夢幻場景，所以馬上獲得附近居民的佳評，希望隔年再來一次，於是野川的夜櫻自此從原來的一棵，增加為數棵，至今年為此，已擴展到兩邊河岸約850公尺、數十棵櫻花，參觀民眾也從調布市居民擴大為東京居民，現在每年都有數萬觀眾在這一夜擠爆野川河岸。

重點是，ARC SYSTEM以民間企業的身分主辦15屆的野川夜櫻，全部自掏腰包，公司出動員工架設燈光，開來4輛發電大卡車供電，近年因為參觀人數眾多，所以地方居民也組成約40人的志工團隊打掃環境，調布警方也派員維持秩序。

「野川夜櫻」每年點燈時間都是依櫻花綻放的情況，在點燈的前兩天於公司官網公布，每年點燈時間只限一夜，從晚間6點到9點，今年選在櫻花開始飄落的3月30日晚間，由於該公司不接受民眾相關洽詢，所以很多人轉向調布市公所詢問，讓市公所的觀光課應接不暇，不過「野川夜櫻」也意外地成為調布市重要的觀光資源。

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